Acidente mata cinco pessoas da mesma família em SP Cinco pessoas de uma mesma família, que estavam em uma Parati branca, de Goiânia (GO), morreram em um acidente no início da noite desta terça-feira, na altura do quilômetro 447 da Rodovia Anhangüera, em Igarapava, próximo da divisa com Minas Gerais, a 443 quilômetros da capital paulista. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, com a chuva, o carro derrapou, saiu da pista no sentido SP-MG e bateu, em seguida, contra um guardrail junto a um retorno, caindo de uma altura de 6 metros. Todos os ocupantes morreram no local. São eles: o autônomo Norlandi Soares Dias, de 52 anos, que estava ao volante da Parati, a esposa dele, Sueli Rosa Valério, de 49 anos, e os três sobrinhos do casal, Rafael Dias Pereira de Almeida, de 18 anos, Andréia Dias de Almeida, de 28, e Fabiana Dias Pereira de Almeida, de 23 anos. A família voltava da cidade de São Paulo e seguia para a capital goiana.