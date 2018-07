Acidente mata duas pessoas na Régis Bittencourt

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista de um dos caminhões, que seguia para o Paraná, perdeu a direção e tombou o veículo na pista contrária. Outro caminhão e uma van que dirigiam no sentido contrário não conseguiram parar e bateram. Uma carga de azulejos caiu na pista e, até as 6h30, bloqueava totalmente os dois sentidos da via.

Os feridos foram encaminhados a hospitais da região. Ainda não há previsão de liberação do trecho interditado.