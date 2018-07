Acidente mata oito pessoas no interior de MG Serão sepultadas nesta quinta-feira, 02, as vítimas do acidente registrado no quilômetro 112 da BR-040, no município de João Pinheiro (MG), no final da tarde da terça-feira, 31. Oito pessoas perderam a vida e os corpos foram liberados somente nesta quarta, 01, devido às condições em que ficaram, alguns completamente carbonizados.