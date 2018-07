Acidente mata operário em obra do Metrô em Copacabana Um operário morreu e outro ficou ferido devido a um acidente ocorrido por volta das 10h desta sexta-feira, 30, nas obras da linha 4 do Metrô do Rio, em Copacabana, na zona sul do Rio. Os dois operários realizavam tarefas de manutenção perto da rede de ar comprimido quando esta se rompeu e causou o acidente. As causas do rompimento estão sendo apuradas pela Polícia Civil e pelo Consórcio Linha 4 Sul, responsável pela obra.