Acidente mata operário no Palácio Piratini, no RS O marceneiro José Gomes da Silva, de 55 anos, morreu nesta terça-feira por acidente de trabalho ocorrido na área de serviços gerais do Palácio Piratini, sede do governo do Rio Grande do Sul. Funcionário de uma empresa terceirizada que presta serviços ao Executivo gaúcho, ele estava afiando uma faca quando uma pedra do esmeril se soltou e atingiu sua testa. Levado ao Hospital de Pronto-Socorro, o trabalhador não resistiu aos ferimentos. O governo do Estado emitiu nota lamentando a fatalidade e prometendo a assistência necessária à família.