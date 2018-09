Acidente mata pai e dois filhos em rodovia catarinense Três pessoas da mesma família morreram e uma quarta ficou gravemente ferida na tarde de hoje após um grave acidente na rodovia SC-470, no município de Gaspar, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Segundo as primeiras informações da Polícia Rodoviária Estadual, o motorista de um caminhão, para evitar o atropelamento de uma motocicleta, jogou o veículo para a pista contrária, atingindo um carro. Em seguida, outro veículo de passeio colidiu na traseira daquele atingido pelo caminhão. O pai, de 48 anos, e os filhos, uma adolescente de 16 anos e um bebê de três meses, morreram na hora. Uma quarta vítima, a mãe, está internada em estado grave no hospital Santa Isabel, em Blumenau. Os ocupantes do caminhão e do segundo automóvel passam bem.