Acidente mata PMs que faziam segurança de governador

Eles seguiam em um carro oficial do governo para o município de Caroebe, onde Anchieta realizaria um evento nesta tarde, quando colidiram de frente com uma van que fazia transporte intermunicipal próximo à cidade de Iracema, a 93 quilômetros de Boa Vista. No veículo havia mais dois policiais militares - um sargento e um soldado - que também faziam parte da equipe de segurança de Anchieta. Eles ficaram feridos.

As outras vítimas eram passageiros da van que saiu de São João da Baliza com destino a Boa Vista. Quatro morreram no local do acidente e ficaram presos às ferragens. Uma mulher faleceu enquanto recebia socorro médico no hospital de Iracema e um homem perdeu a vida em Mucajaí, quando era removido para o Hospital Geral de Roraima (HGR), em Boa Vista.

Os feridos foram socorridos em ambulâncias e no helicóptero do governo. Anchieta Júnior visitou os feridos no hospital e decretou luto oficial de dois dias.