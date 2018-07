Acidente mata quatro pessoas em Uruguaiana Um acidente envolvendo três veículos matou quatro pessoas e deixou outras seis feridas na BR-290, em Uruguaiana, no sudoeste do Rio Grande do Sul, na tarde desta quarta-feira. As primeiras informações colhidas pela Polícia Rodoviária Federal indicam que o motorista de um automóvel Golf, com placas da Argentina e trafegando na direção daquele país, invadiu a pista contrária e bateu de frente numa caminhonete Nissan Frontier, de Uruguaiana. Na tentativa de evitar um engavetamento, o motorista de um terceiro carro, um Gol, de Porto Alegre, saiu da pista e foi parar num matagal próximo ao acostamento. As informações colhidas pela Polícia Rodoviária Federal entre os sobreviventes não levaram a uma conclusão sobre as causas do acidente. Há duas versões para a mudança de trajeto feita pelo argentino. Uma indica que ele estaria fazendo uma ultrapassagem. A outra que ele tentou desviar de outro veículo que surgiu repentinamente à sua frente. Uma informação, no entanto, impressionou os policiais: o velocímetro do Golf travou marcando 190 quilômetros por hora. Os mortos foram identificados como Nestor Diaz, de 35 anos, motorista do Golf, sua mulher Sandra Diaz, de 34 anos, e o bebê Matiaz Dias, de um ano, filho do casal, e Jurema Brinck, 45 anos, passageira da Nissan Frontier. Outros dois argentinos, passageiros do automóvel, e o motorista da caminhonete foram levados a hospitais de Uruguaiana e ficaram internados, inspirando cuidados. Também sofreram ferimentos leves outro passageiro da caminhonete e os dois tripulantes do Gol.