Acidente mata seis e fere quatro em rodovia no Ceará Um acidente envolvendo oito veículos deixou seis mortos e quatro feridos na manhã de hoje, na BR 116, em Itaitinga (CE). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma moto e um carro colidiram na altura do km 29 da via por volta das 5h30. O motociclista morreu na hora.