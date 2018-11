Acidente mata seis em Guaiçara-SP

A outra vítima fatal foi o condutor do ônibus, que não transportava passageiros e tinha dois motoristas. O outro motorista, que não dirigia o veículo no momento do acidente, foi internado com um ocupante do caminhão, em estado grave, na Santa Casa de Lins. O acidente causou a interrupção do trânsito na rodovia até as 9h30. O tráfego foi desviado para dentro da cidade de Guaiçara.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ausência de marca de frenagens impede dizer com certeza qual dos dois veículos avançou a pista contrária, infringindo a faixa contínua, em um trecho de reta, sem qualquer perigo. Mas a suspeita, segundo policiais, é de que o caminhão tenha invadido a pista contrária, porque o ônibus acabou se chocando contra o barranco da direita, o que leva a crer que o condutor possa ter tentado se desviar do caminhão. No entanto, uma certeza sobre as causas somente será possível após resultado dos exames feitos pelos peritos que foram até o local.

A PRF informou hoje que seis pessoas morreram nas rodovias no Estado de São Paulo durante o Natal. O índice é o dobro do registrado no ano de 2010. De acordo com o boletim, entre os dias 23 e 26 deste mês, houve 197 acidentes e 74 feridos. No período, nove pessoas foram presas por embriaguez. No ano passado, durante o mesmo período, foram contabilizados 113 acidentes, três mortos e 64 feridos. Onze motoristas foram presos por dirigir embriagado.