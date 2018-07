Acidente mata sete pessoas em rodovia do RS Um acidente envolvendo cinco veículos matou sete pessoas e deixou outras quatro feridas na BR-386 em Pouso Novo, no Rio Grande do Sul, na noite desta quarta-feira, 15. Após ouvir o relato de testemunhas, a Polícia Rodoviária Federal acredita que um caminhão carregado de trigo, que trafegava do interior em direção à região metropolitana de Porto Alegre, tenha descido um trecho da serra que há na região sem freios e provocado uma sucessão de colisões até cair em uma ribanceira. Dois automóveis incendiaram e outros dois ficaram parcialmente destruídos. Morreram o motorista do caminhão, cinco passageiros de um Tipo e um de que estava em um Uno. Pelas placas dos veículos, é provável que as vítimas sejam de São Miguel das Missões (RS) e Tubarão (SC). Nenhuma delas havia sido identificada até à meia-noite desta quarta-feira.