Acidente mata sete pessoas no RS

Segundo relato de testemunhas à Polícia Rodoviária Federal, um caminhão de São Miguel das Missões, no oeste do Estado, seguia no sentido capital quando perdeu os freios e colidiu com a traseira de um Fiat Tipo de Santa Catarina. Com o impacto da batida, o carro invadiu a pista contrária e acertou um Fiat Uno que seguia em direção ao interior. Os automóveis pegaram fogo e bloquearam a via por mais de cinco horas.

O caminhão, ainda sem controle, também colidiu com um Fiat Prêmio de Porto Alegre. Os dois veículos foram arrastados para a pista contrária e só foram parar nas margens da rodovia.

O motorista do caminhão, Edson Fontana Alves, 37 anos, morreu no local. Os cinco passageiros do Fiat Tipo também faleceram. Alison Barbosa Schmitz, de 22 anos, Janete Barbosa Schmitz, 41, Assumção Schmitz, 50, Zilda Schmitt, 53, e Sueli Schmitz, 50, não resistiram aos ferimentos.

No Fiat Uno havia apenas o condutor, que morreu antes da chegada do atendimento e, segundo a PRF, não foi identificado.

Os quatro feridos estavam no Fiat Prêmio, que foi arrastado pelo caminhão, e tiveram lesões leves. Douglas Maldonado dos Reis, de 25 anos, Vilson Barbosa Schimitz, 24, e mais dois adolescentes de 15 e 17 anos foram encaminhados para o Hospital Bruno Born em Lajeado e, em seguida, liberados.