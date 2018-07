Acidente mata sobrinho-neto de Antônio Ermírio de Moraes Um avião King Air C-90 prefixo PP-AJV caiu no final da noite de domingo (03) na zona rural de Cândido Mota, no interior de São Paulo, matando os cinco ocupantes, dentre eles José Eduardo Ermírio de Moraes, 29 anos, neto do empresário José Ermírio de Moraes Filho e sobrinho-neto de Antônio Ermírio de Moraes, do grupo Votorantim. Também estavam no avião Letícia Romangnoli Piveta Assunção, de 29 anos, noiva de José Eduardo, e a mãe de Letícia, a empresária Elizete Aparecida Romangnoli Piveta Assunção, de 48 anos.