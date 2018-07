Acidente mata três e deixa cinco feridos em Cubatão-SP

Pelo menos três pessoas morreram e cinco ficaram feridas em um grave acidente na manhã deste domingo, 7, na Rodovia Anchieta, em Cubatão. Quatro motociclistas, cada um com uma pessoa na garupa, foram atingidos por um veículo que seguia pela contramão na altura do quilômetro 61 da rodovia. Há suspeitas de que o motorista estivesse embriagado. De acordo com o despachante Ulysses Pereira da Silva, as vítimas moravam em São Bernardo do Campo, no Grande ABC, e faziam parte de um grupo de amigos. "Estávamos em sete motos, com catorze pessoas, a gente pegou o caminho errado, sentido Cubatão, e quando fomos fazer o retorno o cara veio na contramão", afirmou o jovem, motociclista de uma das três motos que não foram atingidas.