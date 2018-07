Acidente mata três e deixa três feridos na Bahia

Três pessoas morreram e outras três ficaram gravemente feridas após um acidente com um caminhão ocorrido na rodovia BA-641 no fim da tarde de quinta-feira, 31. Um caminhão carregado de farinha tombou e caiu de uma ribanceira de cerca de 70 metros de altura no km 12 da rodovia, na região de Vitória da Conquista, na Bahia. Segundo o Corpo de Bombeiros, três homens com idades entre 25 e 30 anos, ainda não identificados, que estavam no caminhão como caronas, morreram no local. O motorista do caminhão, Joaquim Ferreira Nascimento, de 41 anos, e mais dois adolescentes ficaram gravemente feridos e foram levados para o Hospital Municipal. A maior parte da carga foi saqueada por moradores do lugar.