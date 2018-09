Acidente mata três e fere dois em Rondonópolis-MT Um acidente envolvendo dois carros matou ontem três pessoas e deixou duas gravemente feridas na altura do quilômetro 115 da BR-364, região de Rondonópolis, em Mato Grosso. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão aconteceu quando um carro desgovernado se chocou contra um outro veículo. O motorista do carro que perdeu o controle e mais dois passageiros não resistiram aos ferimentos e morreram na hora. Uma outra passageira, mulher do motorista, sofreu ferimentos graves. O condutor do outro veículo, que viajava sozinho, também sofreu ferimentos graves. Os dois feridos foram levados para o Hospital Regional de Rondonópolis.