O acidente envolveu três carros e ocorreu no sentido Rio de Janeiro da rodovia. Um dos veículos pegou fogo e o Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar as chamas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o tráfego ficou fechado nos dois sentidos na altura do quilômetro 567, até as 9h50. O trânsito foi normalizado nesta tarde.