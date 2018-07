Acidente mata três na Rodovia dos Bandeirantes, em SP Um acidente entre dois carros de passeio deixou três mortos e dois feridos na tarde de hoje na Rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo. Segundo a Autoban, empresa que administra a rodovia, um dos veículos rodou na pista e se chocou com o outro no km 133, sentido interior, na região de Santa Barbada do Oeste.