Acidente mata três pessoas em rodovia de Minas

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista de um Fiat Uno, com placas de Formiga (MG), invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com um caminhão Volvo, com placas de Curitiba (PR). Com a força do impacto, o Fiat Uno retornou para a pista e colidiu com um outro Fiat Uno, com placas de Belo Horizonte (MG).

A motorista do Fiat Uno de Formiga, Conceição Maria Cunha Almeida, de 49 anos, e as passageiras Selma Ferreira Estevão de 26 anos, e Nilma de Oliveira Mendonça, de 39 anos, morreram na hora. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Betim (MG).

O motorista do Fiat de Belo Horizonte, Paulo José dos Santos, de 45 anos, foi encaminhado ao Hospital Regional de Betim com ferimentos leves. O motorista do caminhão, Willian Alves da Silva, de 32 anos, saiu ileso.