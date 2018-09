Acidente mata um e congestiona Marginal do Tietê Um acidente envolvendo um caminhão, dois carros e uma motocicleta resultou na morte de uma pessoa e causou hoje um enorme congestionamento na Marginal do Tietê, em São Paulo (SP). Segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o acidente ocorreu na Ponte do Piqueri, sentido Lapa. Por conta do bloqueio ao acesso para a ponte, nos dois sentidos da marginal, o congestionamento chegava a mais de 18 quilômetros na pista expressa e a quase 15 quilômetros de lentidão na pista local. O excesso de veículos ajudava a aumentar o trecho congestionado, que ia da ponte da Castelo Branco até a ponte Aricanduva.