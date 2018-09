Acidente mata um e deixa 28 feridos em rodovia de MT Uma criança morreu e 28 pessoas ficaram feridas em um grave acidente ocorrido na madrugada de hoje na Rodovia BR-364, em Rondonópolis (MT). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 3 horas, o caminhão conduzido por Valter Júlio de Oliveira, de 41 anos, quebrou na pista. O veículo, que realizava o trajeto Nova Mutum a Ourinhos (SP), ficou parado na via. Em seguida, um ônibus de Presidente Prudente (SP) que ia de Tangará da Serra para São Paulo, conduzido por João Batista da Silva, de 43 anos, não conseguiu parar e acabou colidindo com a traseira do caminhão.