Acidente mata um e deixa sete feridos em SP Uma pessoa morreu e sete ficaram feridas após uma colisão entre dois veículos na Rodovia Assis Chateaubriand, na região de Regente Feijó, interior de São Paulo, no fim da noite de ontem. Uma picape transitava no sentido a Indiana quando colidiu de frente contra um veículo de passeio, que transitava em sentido contrário. No momento da colisão, a picape rodou sobre a pista e bateu lateralmente contra um outro carro. Sete pessoas ficaram feridas, entre elas duas gravemente. Todas foram levadas para o Hospital Universitário de Presidente Prudente. Antonio Masahioshi Kitamura, de 59 anos, passageiro do veículo de passeio, morreu no local.