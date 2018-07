Acidente mata um e fere dois na Av. Brasil no Rio

O acidente aconteceu por volta das 6h30, na região da Vila Kennedy, envolvendo uma motocicleta e um ônibus. A via está totalmente interditada. Os bombeiros não souberam informar para qual hospital as vítimas foram levadas.

Na última terça-feira, um ônibus desgovernado invadiu a calçada. Cinco morreram e mais de 20 ficaram feridos, no Caju, zona norte do Rio. O motorista do ônibus, André Navarro, de 34 anos, disse em depoimento à polícia que conversava com uma passageira quando tentou desviar de uma van e perdeu o controle do veículo.