Acidente mata um e fere três na Régis Bittencourt

Por causa da colisão, a pista sentido São Paulo da rodovia permanecia interditada às 8h30, na altura do km 343. Uma faixa reversível foi montada na pista contrária. Nesse horário, o tráfego seguia pela faixa 2 (à direita) da pista sentido Curitiba.

Segundo a concessionária Autopista, o motorista encontra morosidade apenas no local onde houve o acidente. As pistas serão liberadas após a retirada dos veículos.

Ainda no sentido São Paulo, o tráfego segue com lentidão entre o km 268 e o km 270, na região de Taboão da Serra, devido à interferência do tráfego urbano e aos semáforos na chegada da rodovia à capital paulista.