Acidente mata um e interdita parte da Aricanduva, em SP Duas faixas da avenida Aricanduva, na zona Leste de São Paulo, no sentido Marginal-Itaquera, permanecem interditadas na manhã deste domingo, após um acidente com dois veículos que resultou em uma vítima fatal e três feridos. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) foi informada do acidente às 8h24. O acidente ocorreu na altura do número 4.980 da avenida Aricanduva. Os feridos foram levados para o pronto-socorro do Tatuapé. As faixas central e direita ficarão interditadas até que seja feita perícia.