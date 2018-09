Acidente mata um, fere dois e congestiona Dutra, em SP

Apesar da liberação total da pista sentido Rio-São Paulo da Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos (SP), onde uma carreta e dois caminhões de passeio se envolveram em um engavetamento, o motorista ainda encontrava às 7h20 cerca de três quilômetros de lentidão, segundo a concessionária NovaDutra. No acidente, uma pessoa morreu e duas sofreram ferimentos leves. Das 6 horas às 7h20, a concessionária montou um desvio por uma estrada municipal na altura do quilômetro 139, mas o esquema foi encerrado após a liberação total da pista sentido Rio-São Paulo. Os veículos envolvidos no acidente estavam no acostamento, o que gerou curiosidade nos motoristas e maior demora na fluidez do tráfego.