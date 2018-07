Acidente mata uma pessoa e fere 4 na Imigrantes Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas no final da manhã, após um veículo colidir com a defensa metálica da Rodovia dos Imigrantes. O acidente aconteceu por volta das 12h30, na altura do km 11 da rodovia, na pista sentido São Paulo, próximo do Centro de Exposições Imigrantes, na zona Sul da capital. As vítimas foram encaminhadas para o Pronto-socorro São Paulo. A pista ficou bloqueada até as 14h08, mas ainda havia lentidão na rodovia por volta das 14h30. Não há informações sobre o que causou a colisão. Um ciclista, de 37 anos, foi atropelado e morreu por volta das 12 horas na altura do km 23 da Rodovia dos Bandeirantes, na região de Caieiras, sentido interior de São Paulo, segundo informou a Autoban. A vítima, segundo a concessionária, estava no canteiro central e pretendia atravessar a rodovia para seguir para o acostamento quando foi atingida na faixa da esquerda. O corpo e o veículo permanecem no local mas não há congestionamento.