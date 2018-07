Acidente na Anchieta deixa 1 morto e ao menos 4 feridos Uma pessoa morreu e pelo menos quatro pessoas ficaram feridas em um engavetamento no início da serra da Rodovia Anchieta, na região de São Bernardo do Campo, no Grande ABC paulista, na manhã de hoje. Segundo o Corpo de Bombeiros, quatro equipes tentavam resgatar três pessoas que estavam presas às ferragens e uma outra que estava prensada entre os veículos. A colisão aconteceu por volta das 9h30, envolvendo cinco veículos de passeio, um caminhão e dois ônibus.