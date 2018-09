Acidente na Anhangüera deixa cinco feridos Cinco pessoas ficaram feridas no início da manhã deste domingo (16) em um acidente na Rodovia Anhangüera, no interior de São Paulo. A colisão ocorreu às 6h30, na altura do quilômetro 19, e envolveu três ônibus e uma moto. Quatro vítimas viajavam nos ônibus e uma na moto. Com ferimentos leves, as pessoas foram levadas para dois hospitais, um em Osasco e outro na Capital. Durante quase uma hora todas as faixas da rodovia no sentido São Paulo ficaram interditadas, informou a concessionária AutoBan. A interrupção, no entanto, não impactou o tráfego na rodovia, já que o movimento era fraco naquele horário. Os veículos já foram tirados da pista e o trânsito agora flui bem na Anhangüera e na Bandeirantes. Nas estradas estaduais há trânsito intenso na rodovia Manuel Hipólito do Rego, na altura da Riviera de São Lourenço, no sentido Bertioga, mas sem pontos de lentidão. As informações são da Polícia Rodoviária Estadual e do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado. Nas vias federais, o trânsito segue tranqüilo, sem pontos de lentidão ou registros de acidentes, segundo a Polícia Rodoviária Federal. O motorista encontra caminho livre nas demais rodovias no Estado.