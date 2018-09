Acidente na Avenida 23 de Maio interdita pista por 1h

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o Corredor Norte-Sul tinha, às 18h25, 5,7 quilômetros de lentidão, no sentido Santana, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Santa Generosa.

Na zona sul de São Paulo, dois ônibus colidiram na Estrada de M''Boi Mirim por volta das 17h45 de hoje. O acidente deixou 22 feridos e interditou completamente a via no sentido bairro, além de uma das faixas no sentido centro. Por volta de 18 horas a CET tentava organizar o trânsito.