Acidente na Avenida Paulista fere duas pessoas Dois automóveis bateram e um capotou no início da manhã deste domingo em São Paulo, no sentido Paraíso da Avenida Paulista. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), uma faixa da via ficou bloqueada por mais de três horas até que os veículos fossem removidos do local.