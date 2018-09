Acidente na Bandeirantes deixa pelo menos 12 feridos Um acidente envolvendo um microônibus, um caminhão e um veículo de passeio na Rodovia dos Bandeirantes deixou pelo menos 12 vítimas na altura do quilômetro 17, segundo informações da concessionária AutoBan. De acordo com dados preliminares, duas das vítimas estão em estado grave e há uma pessoa presa nas ferragens. As equipes de socorro da Autoban, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros estão no local prestando atendimento às vítimas. Por conta da colisão, a Autoban informa que há um congestionamento entre os quilômetros 13 e 17 da Bandeirantes.