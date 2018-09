Acidente na Bandeirantes deixa um morto e 43 feridos Um ônibus fretado e um caminhão colidiram na manhã de hoje na altura do quilômetro 44 da Rodovia Bandeirantes, no sentido São Paulo. O acidente aconteceu por volta das 5h30 e deixou 44 vítimas, entre elas uma fatal. O motorista do ônibus ficou gravemente ferido e não resistiu.