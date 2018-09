Acidente na Bandeirantes tem 17 feridos;2 em estado grave Subiu para 17 o número de vítimas do acidente ocorrido esta tarde no quilômetro 17 da Rodovia dos Bandeirantes, informou a concessionária AutoBAn. As duas pessoas que estavam em estado grave já foram levadas ao hospital no helicóptero da Polícia Militar (PM), segundo informações da concessionária AutoBan. Não há vítimas fatais. A colisão envolveu três veículos. Os ocupantes do carro de passeio não sofreram nada. O motorista do caminhão ficou ferido e dois dos 16 ocupantes do microônibus ficaram em estado grave. Os veículos já foram removidos da rodovia e não há mais registro de congestionamento.