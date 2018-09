Acidente na BR-101 deixa quatro mortos no sul da Bahia

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente pode ter sido causado durante uma tentativa de ultrapassagem de um Fiat Palio, com placa de Aracaju (SE), no qual estavam cinco pessoas, entre elas três das vítimas. Chovia no local na hora do acidente e, ainda de acordo com a polícia, há inícios de que o outro veículo envolvido, um Fiat Uno que seguia sentido contrário, estava em velocidade acima da permitida na hora da colisão.