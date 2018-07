Acidente na BR-101, em SE, deixa 2 mortos e 4 feridos

Com o impacto, o motociclista Neilson Sales Cavalcante, de 44 anos, e a passageira Delmaria Lima dos Santos, de 51 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram no local do acidente. Quatro passageiros do veículo ficaram levemente feridos e foram atendidos pelas equipes da PRF, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros. O condutor do veículo fugiu após a colisão, de acordo com a PRF.