Acidente na BR-232 deixa 2 mortos e 13 feridos em PE Duas pessoas morreram e 13 ficaram feridas em um acidente na Rodovia BR-232, ocorrido na noite de ontem, na região de Sanharó, no agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, por volta das 19 horas, o motorista de uma caminhonete perdeu o controle do veículo e acabou batendo de frente com uma Parati e um Fiat Ducato.