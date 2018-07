Acidente na Dutra mata um e deixa sete feridos no Rio Uma pessoa morreu e sete ficaram feridas após um acidente, na manhã de hoje, na rodovia Presidente Dutra, na região de Pavuna, no Rio. A colisão entre dois ônibus e um veículo de passeio aconteceu por volta das 8 horas, na altura do km 166, na pista sentido são Paulo. Segundo a NovaDutra, concessionária que administra a rodovia, a faixa da direita e o acostamento continuavam interditados às 11 horas e o tráfego estava sendo desviado pela faixa da esquerda, causando um congestionamento de dois quilômetros. Os feridos foram encaminhados para os hospitais da Posse, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e Getúlio Vargas, na Penha, no subúrbio.