Acidente na Fernão Dias deixa 12 mortos em MG Pelo menos 12 pessoas morreram em acidente na altura do quilômetro 638 da rodovia federal Fernão Dias, a 207 quilômetros de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Um caminhão transportando trabalhadores rurais tombou. A Polícia Rodoviária Federal ainda não tem o número total de mortos nem de feridos, mas estima que o caminhão transportava mais de 30 pessoas. Os feridos foram encaminhados ao Hospital de Santo Antônio do Amparo, município mais próximo do local do acidente. O trabalho de identificação das vítimas ainda está sendo feito.