Acidente na Fernão Dias deixa ao menos 14 mortos e 21 feridos

Pelo menos 14 pessoas morreram e 21 ficaram feridas em um grave acidente na tarde de terça-feira, 19, envolvendo um caminhão que transportava trabalhadores rurais na Fernão Dias, em Bom Sucesso, a 206 km de Belo Horizonte, na região centro-oeste de Minas Gerais. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 16h40, o veículo - um caminhão Dodge, ano 1975 - capotou no trevo que dá acesso à rodovia, na altura do Km 649. O caminhão transportava 33 apanhadores de café que voltavam para a cidade de Santo Antônio do Amparo após uma jornada de trabalho em uma colheita da região. O veículo teria perdido o freio em uma descida da MG-332, no entroncamento com a BR. Na rodovia federal, o motorista não conseguiu controlar o caminhão para fazer a curva. O veículo colidiu contra uma mureta de proteção antes de capotar. Com o impacto, algumas vítimas teriam sido arremessadas e posteriormente atingidas pelo próprio caminhão, que parou no sentido contrário da pista. O trânsito na rodovia ficou bloqueado por mais de uma hora. A perícia realizada no local vai indicar as causas da tragédia. Segundo a PRF, 11 pessoas - entre elas o motorista do caminhão - morreram no local do acidente. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML). Uma vítima morreu a caminho do Hospital Regional São Sebastião, em Santo Antônio do Amparo. Outras duas morreram ao dar entrada na unidade, de acordo o secretário de Saúde da cidade, Marcelo Carrara. A informação foi confirmada pela Polícia Militar. Seis feridos foram transferidos em estado grave para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte. Além de viaturas da PRF, o socorro às vítimas mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e ambulâncias das empresas concessionárias da rodovia federal. A prefeitura local contou com a solidariedade de municípios vizinhos, que emprestaram ambulâncias e médicos para o socorro das vítimas."É uma comoção muito grande na cidade", disse Carrara, observando que muitos jovens aproveitam o período de colheita do café para trabalhar nas lavouras. A economia do município, de pouco mais de 17 mil habitantes, localizado a 186 km de Belo Horizonte, é fortemente influenciada pela atividade cafeeira. Até as 21h30, os mortos não haviam sido identificados. "Os trabalhadores rurais geralmente não carregam documentos", observou o secretário. Agentes da PRF disseram que o transporte de trabalhadores rurais na região é feito de forma pouco segura. Eles não souberam informar se o caminhão estava licenciado para a atividade de transporte dos trabalhadores. "A princípio, causa estranheza, mas é um transporte permitido pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagem). Os caminhões têm banco, cobertura", afirmou Carrara. (Colaborou Solange Spigliatti, do estadao.com.br)