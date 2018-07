Acidente na Fernão Dias mata 1 e causa lentidão em MG O motorista de um caminhão bitrem morreu carbonizado em um acidente na Rodovia Fernão Dias, na madrugada de hoje, na região de Camanducaia, em Minas Gerais. Por volta das 2 horas, o caminhão tombou nas proximidades do quilômetro 923 da rodovia, no sentido São Paulo, derramando a carga de produto inflamável na pista, que ficou totalmente interditada. A carreta acabou pegando fogo, que foi controlado no começo da manhã.