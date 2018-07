Acidente na Fernão Dias mata 3 e fere 13 pessoas Três pessoas morreram e outras 13 ficaram feridas após uma van cair em um barranco, na Rodovia Fernão Dias, em Minas Gerais. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, por volta das 7 horas o motorista perdeu o controle do veículo, que capotou na pista e caiu num barranco de aproximadamente cinco metros, em Santo Antônio do Amparo, na região centro-oeste de Minas Gerais. A van levava um grupo de evangélicos de Indaiatuba, no interior de São Paulo, para Belo Horizonte. Três deles morreram no local, ao passo que os 13 feridos foram encaminhados para o hospital da cidade, segundo a polícia.