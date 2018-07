Acidente na Imigrantes deixa um morto e um ferido

Outro acidente na Imigrantes deixou duas pessoas feridas na altura do quilômetro 11 da pista sentido São Paulo, por causa da queda de duas motos. Três faixas de rolamento chegaram a ser interditadas, mas já foram liberadas.

Anchieta

Também nesta manhã, por volta das 7 horas, mais dois acidentes. Na rodovia Anchieta, um engavetamento entre sete veículos no quilômetro 10, sentido litoral, complicou o trânsito local. O outro foi registrado no quilômetro 25, sentido São Paulo, sem, no entanto provocar lentidão no trânsito. As pistas também já foram liberadas aos motoristas.