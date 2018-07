Acidente na Imigrantes-SP deixa pelo menos 6 feridos Uma colisão envolvendo um veículo de passeio e uma carreta de transporte de combustível na Rodovia dos Imigrantes deixou pelo menos seis feridos. Segundo a Ecovias, administradora da rodovia, o acidente aconteceu no começo da noite na altura do quilômetro 35. O carro era ocupado por seis pessoas e duas crianças foram removidas do veículo, em estado grave, para o Pronto-Socorro do Hospital Municipal de São Bernardo do Campo. Um helicóptero da polícia militar foi acionado para fazer o resgate das vítimas e a pista sentido capital foi interditada. Com informações da Band TV.