Acidente na Linha Vermelha deixa quatro mortos no Rio Um acidente envolvendo uma van e um reboque causou a morte de quatro pessoas e deixou pelo menos outras seis feridas na tarde de hoje na Linha Vermelha, no sentido da Baixada Fluminense, no Rio. De acordo com informações inicias do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, algumas vítimas foram levadas de helicóptero para o Hospital Miguel Couto, no Leblon, e outras encaminhadas para o Hospital de Saracuruna, na Baixada Fluminense. O acidente provocou um congestionamento que já atinge cinco quilômetros na Linha Vermelha.