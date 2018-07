Acidente na Linha Vermelha deixa um morto no Rio Um acidente na Linha Vermelha, uma das principais vias do Rio de Janeiro, deixou uma mulher morta e duas pessoas feridas na madrugada deste domingo. Por volta das 4h, um Peugeot 206 saiu do controle e capotou no acesso da Ponte Rio-Niterói. A jovem Gabriela Alves Torres, de 20 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu.