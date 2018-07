Acidente na Marginal do Tietê complica trânsito em SP

Mais cedo, um caminhão tombou na pista expressa da Marginal do Tietê, no sentido Castelo Branco, na altura da Ponte do Limão, e deixou o tráfego ainda mais carregado. Ninguém ficou ferido. Às 20 horas, duas faixas da esquerda ainda estavam interditadas. A pista expressa da Marginal, no sentido Castelo Branco, tinha mais de 8 km de morosidade.

No sentido Ayrton Senna, da Ponte Julio de Mesquita Neto à Rua Azurita, a pista expressa registrava 6,5 km de congestionamento. Entre as principais vias com lentidão estavam o Corredor norte-sul, com 4 km de engarrafamento, do Viaduto Jaceguai até o Cebolinha, no sentido aeroporto.

A pista expressa da Marginal Pinheiros também apresentava problemas, no sentido Interlagos, entre a Ponte Cidade Jardim e a Ponte Nova do Morumbi, com 3,5 km de lentidão. A Avenida dos Bandeirantes apresentava morosidade no sentido Imigrantes, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Aliomar Baleeiro.