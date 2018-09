Acidente na Marginal do Tietê prejudica trânsito

O acidente aconteceu por volta das 8h30, perto da Ponte da Vila Maria e interditou o acesso para a pista central, perto da Ponte do Tatuapé, e duas faixas da pista central, que permaneciam interditadas por volta das 12h45.

O congestionamento na Marginal do Tietê era de quase cinco quilômetros em cada uma das pistas expressa e local, entre as Pontes Aricanduva e Jânio Quadros. No Tatuapé, as duas pistas da Avenida Salim Farah Maluf, sentido Marginal, registravam lentidão entre a Ponte do Tatuapé e Rua Demétrio Ribeiro.

A pista expressa da Rodovia Presidente Dutra, que desemboca na marginal, também sentia o reflexo do acidente. O tráfego estava congestionado entre os kms 229 ao 231. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), por volta das 12h45 a cidade registrava 36 quilômetros de ruas e avenidas congestionadas, sendo 18 deles só na zona leste.