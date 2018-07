Acidente na Marginal Pinheiros deixa um ferido

O acidente ocorreu na pista expressa da Marginal do Pinheiros, perto da Ponte Ary Torres, por volta das 7 horas, deixando uma pessoa ferida. Duas faixas da via foram interditadas, provocando 11 quilômetros de congestionamento no sentido Interlagos da via.

O tráfego carregado seguia pela pista expressa da Marginal do Tietê, que registrava sete quilômetros de trânsito lento. As pistas local e Central da Marginal do Tietê também registravam morosidade devido ao acidente. Os motoristas também encontravam lentidão na pista local da Marginal do Pinheiros, que estava com filas entre as Pontes do Jaguaré e Castelo Branco.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a capital paulista acumulava, às 7h45, 75 quilômetros de congestionamento. Deste total, 31 quilômetros de ruas e avenidas estavam na zona oeste da cidade e outros 23 na zona sul.