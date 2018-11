Acidente na Marginal Tietê deixa 3 mortos em SP

As três vítimas - uma senhora e um casal de jovens - eram ocupantes de um carro que ficou prensado entre os dois veículos de carga. Elas morreram no local. As outras duas vítimas, que estavam em outro veículo, sofreram ferimentos moderados e foram levadas pelos bombeiros ao pronto-socorro de Santana. Em razão do acidente, a pista expressa chegou a ficar bloqueada, mas já foi liberada.

Trânsito

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o fluxo de veículos na capital paulista nesta manhã está abaixo do normal. Por volta das 8h10, apenas 18 dos 868 km monitorados estavam congestionados. O número representa 2,1% de saturação, bem abaixo da média de 8,5% calculada pela CET para o horário.

O principal ponto de lentidão era na Marginal Tietê, nas proximidades da Ponte Atílio Fontana, que tinha 4,4 km de morosidade. Na mesma via, havia lentidão na pista expressa, do Hospital Vila Maria até a Ponte Jânio Quadros (2 Km) e do Arco da Sabesp até a Rua Mário Ybarra de Almeida (1,6 Km). A Radial Leste também registrava congestionamento no sentido centro, da Rua Matilde até o Viaduto Alberto Badra (2 Km).